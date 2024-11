RCF au cœur de la réouverture de Notre-Dame

Le jour de la réouverture, les auditeurs pourront suivre une matinale spéciale de 6h30 à 9h, animée par Pierre-Hugues Dubois et Étienne Pépin. En direct de Notre-Dame, cette émission mêlera reportages, témoignages et duplex, offrant une immersion complète dans l’événement. À 9h, Pauline de Torsiac, Melchior Gormand et Louis Daufresne proposeront une émission spéciale pour approfondir les enjeux et l’émotion de cette journée. La matinée culminera à 10h30 avec la diffusion de la messe de réouverture, commentée par Étienne Pépin et Denise Demolin.

Le 9 décembre, de 6h30 à 9h, la rédaction conclura cette semaine d’effervescence avec une matinale rétrospective. Les auditeurs pourront revivre les temps forts de la réouverture et écouter les analyses des invités ayant marqué cet événement.

Tout au long de cette semaine spéciale, les émissions seront disponibles en direct et en replay sur les sites de RCF et Radio Notre Dame.