RCF assure la couverture de la béatification d'une lyonnaise

Lyonnaise reconnue à travers le monde, Pauline Jaricot (1799- 1862) est l’une des grandes figures de l'Église du XIXe siècle. À l'occasion de sa béatification, RCF propose des émissions spéciales pour découvrir qui elle était et mieux comprendre la portée de son œuvre et notamment "Pauline Jaricot, une lyonnaise à l'origine des Œuvres Pontificales missionnaires" dans "La Suite de l'histoire avec Véronique Alzieu, du lundi 16 mai au vendredi 20 mai à 13h30 et à 22h45. Par ailleurs, RCF retransmettra en direct la messe de béatification, ce dimanche 22 mai à 15h. Les commentaires seront assurés par le père Bernard Planche et Lætitia de Traversay.

Un dossier complet sur ce sujet est aussi accessible sur le site de RCF...