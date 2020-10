RCF accueille un nouveau matinalier

Depuis le lancement de sa nouvelle matinale en 2018, RCF réussit à conquérir de plus en plus d’auditeurs réguliers. En effet, l’audience entre 7h et 9h est passée de de 30 à 40% sur les 600 000 auditeurs quotidiens de RCF. Les auditeurs sont ainsi adeptes de "ce rendez-vous d’informations tonique et humain grâce à la qualité des journaux, des chroniqueurs, des éditorialistes et au choix minutieux des grands invités quotidiens pour éclairer l’actualité".

Depuis tout petit, Simon Marty voulait faire de la radio. Après avoir observé et réalisé ces premiers micros-trottoirs, il fait un passage par la télévision où il réussira notamment à créer une chaîne locale à Carcassonne. Diplômé de l’ISJT à Toulouse, avec une spécialisation en radio et télévision, il rejoint en 2015 Euradionantes en tant que journaliste, puis coordinateur de rédaction et matinalier.