RCF a besoin de ses auditeurs

Les dons permettront de financer l'achat et l'entretien du matériel, de faire vivre aux auditeurs les grands temps forts de la foi, de réaliser et produire des émissions, de poursuivre la transformation numérique et de partager l’Espérance chrétienne au plus grand nombre avec l’aide des 300 salariés et 3 000 bénévoles.

RCF, ce sont 64 radios et 270 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique qui accompagnent tous les jours 630 000 auditeurs.