RCF : "Pas si simple", un podcast vidéo pour analyser l'actu

Le podcast " Pas Si Simple " propose une heure de discussion et de réflexion avec une personnalité autour d’un thème à la Une de l’actualité et qui fait l’objet d’une couverture large mais réductrice dans sa médiatisation et sur les réseaux sociaux. En s’associant le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France proposent un contenu qui s’écoute tout autant qu’il se regarde pour s’extraire du brouhaha médiatique ambiant. Trois premiers épisodes sont déjà à découvrir : "La démocratie française est-elle en crise ?", "Le retour de l'autorité" et "Justifier la guerre".Les discussions sont menées par Eric Pailler (rédacteur en chef de l’émission Le Jour du Seigneur), Étienne Pépin (rédacteur en chef de RCF) et Isabelle de Gaulmyn (présidente des Semaines sociales de France et rédactrice en chef de La Croix).