RCF Nord de France : une émission pour les détenus

Diffusée tous les dimanches de 12h à 13h depuis plusieurs années dans d’autres régions de France via le réseau RCF (Radio Chrétienne Francophone), cette émission est dorénavant accessible aux détenus du Nord et du Pas de Calais, ainsi qu’à leurs familles. Adoucir la séparation, humaniser l’incarcération et favoriser la réinsertion, voilà les fruits attendus du "Téléphone du Dimanche". "Une émission qui s’inscrit parfaitement dans le projet de la radio régionale RCF Nord de France, qui est de favoriser le lien social et d’être un signe d’espérance dans le paysage médiatique. Elle permet également d’ouvrir une réalité carcérale peu connue aux auditeurs de la radio et de lutter contre les préjugés" souligne la station.