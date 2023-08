RAJAR : l'audience de la radio au Royaume-Uni

En moyenne, un auditeur écoute 20.5 heures de radio en direct par semaine. En termes de portée, 42 millions d'adultes âgés de plus de 15 ans écoutent aujourd'hui la radio via une plateforme numérique (DAB, DTV, en ligne, application ou enceintes connectés) chaque semaine. 69% des heures d'écoute hebdomadaires hebdomadaires sont désormais consommées

numériquement. L'écoute via le DAB représente 40% des heures d'écoute et l'écoute en ligne représente 25%. Soulignons que les heures d'écoute analogique (via l'AM ou la FM) ne représentent que moins d'un tiers avec seulement 31%. retenons aussi que 31% des adultes de 15 ans et plus déclarent écouter la radio en direct via un smartphone ou une tablette, au moins une fois par mois.