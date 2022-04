Quotidiennement, 45.5 millions d'internautes sur le web

Quotidiennement, 9.4 millions d’internautes se sont rendus sur ces sites et applis liés au sport (soit 15% des Français). Plus de deux tiers (68%) des visiteurs quotidiens de cette catégorie utilisaient exclusivement le mobile.

Plus généralement en février, 54 millions d’individus se sont connectés à internet, soit 86% des Français. Quotidiennement, ils étaient 45.5 millions sur le web, soit 600 000 de plus chaque jour qu’un an auparavant.

En moyenne, les Français ont passé 2h25 chaque jour sur internet (- 3 minutes vs février 2021, mois de couvre-feu ) dont près des trois quarts (72%) depuis leur mobile.