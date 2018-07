Qui sont les bénévoles actifs au sein d’associations ?

Ceela ne les empêche pas d’émettre des idées pour encore améliorer le travail de leur organisation. Pour mobiliser les bénévoles ou en attirer de nouveaux, 40% d’entre eux recommandent d’organiser plus d'événements. 2 sur 3 plébiscitent la communication et plus d’1 sur 2 (53%) suggèrent de développer des partenariats indique Médiamétrie. Lorsqu’on leur demande ce qui leur manque pour être heureux, les bénévoles aspirent avant tout à plus de temps, plus de reconnaissance, et de l’implication de la part de tous. Des aspirations finalement communes à celles du monde du travail.