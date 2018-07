Quels sont les tubes de l’été 2018 Musique



À l’été 2017, Luis Fonsi a inondé les ondes avec son tube "Despacito" et ses 5 millions de vues sur YouTube. Mais Il faut remonter à 1989 pour entendre à la radio un mélange de salsa, de reggae et de merengue. "La Lambada" envahit l’Hexagone avec Kaoma. C’est le début d’une longue série de tubes qui font danser le monde chaque été. Vous vous rappelez sans doute aussi la "Soca Dance", "La Macarena", et Bellini avec "Samba de Janeiro". Ils ont tous un point commun : des rythmes ensoleillés qui font danser dans les boîtes et les campings. À l’époque, il y avait un seul tube de l’été imposé par une maison de disques et une chaîne de télé. Aujourd’hui, ils sont beaucoup plus nombreux à vouloir se partager le haut des charts. 29 ans après "La Lambada", 2018 nous réserve quelques hits qui devraient nous accompagner en vacances. Sélection des tubes de l’été. Accès payant



