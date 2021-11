Quelles seront les applications stars en 2022 ?

C’est deux fois plus qu’en 2020. Une hausse due aux abonnements In-App. Le streaming vidéo a été l'une des plus dynamiques catégories pour les dépenses conso de l'App Store depuis le début de la pandémie en 2020. Hulu est en passe d'atteindre 1 milliard de dollars de dépenses consommateurs au premier trimestre 2022, alimenté par les États-Unis. En octobre 2021, YouTube a rejoint le club des applications aux 3 milliards de dollars de dépenses enregistrées, grâce aux consommateurs qui optent pour le streaming sans publicité et avant tout mobile. Quelques applications de divertissement notables sont elles aussi en plein boom : Discovery Plus, la plateforme orientée Anime, Funimation, ainsi que Veve, une app qui permet de collecter des objets de collections numériques et des produits NFT (non-fungible token).

À l’approche de 2022, les utilisateurs gèreront et paieront plus que jamais les services dont ils dépendent via leur appareil le plus fiable : leur mobile. L'application offre un moyen simplifié, fiable et efficace de gérer les abonnements. Le Streaming à lui seul enregistre un montant de 12 milliards de dollars dépensés.