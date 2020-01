Quelles audiences pour la radio le week-end ?

La grande différence avec la semaine ? La fuite des auditeurs. Reste un classement qui n'évolue pas, ou très peu : France Inter (10.2), RTL (7.9), France Bleu (5.2), RMC (4.7) et Europe 1 (4.1) en audience cumulée. Idem pour la Part d'Audience mais avec néanmoins de fortes disparités : France Inter (14.5), RTL (11.3), France Bleu (6.4), RMC (4.8) et Europe 1 (4.1) pour une DEA moyenne de 2h24 (2h15 pour France Inter et RTL contre seulement 44 min pour Rires & Chansons et 55 min pour Virgin Radio).