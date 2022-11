Quelle audience pour la radio le week-end ?

France Inter est aussi la grande gagnante du week-end avec 10.7% d'audience cumulée et 15.7 de PDA. Loin derrière, RTL (7.9%), France Bleu (4.0%), RMC (3.5%) et Europe 1 (3.2%) composent la suite du Top 5 des Généralistes. Pour autant, sur un an, les Généralistes gagnent collectivement 0.3 point. Chez les Musicales, c'est l'inverse avec une perte globale de 1.7 point d'audience cumulée. On retiendra les scores de NRJ (5.1%), Nostalgie (4.5%), Skyrock (4.5%) ou encore RTL2 (3.3%). Toutes les autres se situant sous la barre des 3 points.

Le week-end, les auditeurs écoutent la radio durant 2h16 contre 2h37 en semaine...

Pour autant, si l'on compare cette vague de rentrée à la dernière vague de la saison 21-22, la radio gagne globalement 0.3 point mais... en perd 2.5 sur un an.