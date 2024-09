Quatre lauréats pour la création de fictions audio France Culture – SACD

"Les influences" de Claire Richard (une autrice de radio et de récits littéraires, en fiction et non- fiction qui a déjà collaboré avec France Culture), "Robot pour être vrai" de Paul Bianchi et Thomas Gayet (qui développent des projets audiovisuels, notamment de comédies, avec plusieurs sociétés de production), "C’est long une vie" d’Alexandra Izzo (qui se lance désormais dans l’écriture de fictions audio) et "I will be Bach" d’Alysse Hallali (scénariste et membre du collectif La Claque).

Par ailleurs, et dans la lignée de cet engagement en faveur de la création, Radio France a procédé à la revalorisation de la rémunération des autrices et des auteurs de textes dramatiques inédits. Cette revalorisation, effective depuis le 1er juillet 2024, concerne les primes d’inédits dramatiques.