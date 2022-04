Quatre auditeurs invités sur France Musique

Enregistrée en public au Théâtre de l'Alliance Française à Paris, le mercredi 8 juin entre 19h et 21h, l'émission sera diffusée le dimanche 3 juillet à 16h sur France Musique. Au programme : 3 airs d'opéras en 3 langues (allemand, italien, français) et 3 voix (baryton, soprano, ténor). Pour participer, il suffit d’envoyer sa candidature sur le site radiofrance.fr avant le 25 mai 2022. Quatre auditeurs seront tirés au sort et viendront à Paris, pour écouter, débattre et élire leur version préférée de ces airs...Chaque dimanche à 16h, autour d’une poignée de versions de chefs-d’œuvre du répertoire, soumis à une écoute en aveugle, trois critiques élisent chaque semaine la version reine. Mais auditeurs et internautes sont aussi tous conviés à décerner les notes et les médailles.