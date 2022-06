Qobuz et Voxline proposent la première expérience NFT audiophile

Pour le 25 juin, un accès pour deux personnes permettant d'écouter des morceaux dans l'auditorium Voxline, suivi d'une soirée sur le rooftop du fabricant de haut-parleurs, 1 an d'abonnement streaming (qualité Hi-Res et CD) à Qobuz (offrable à un tiers), une création visuelle spécialement créée par le crypto-artiste français Jylem, précurseur de l'art vidéo et activiste dans la communauté des NFF ainsi qu'une option d'achat des haut-parleurs Voxline à 7 500 euros TTC (au lieu de 12 000 euros TTC.

"Ce partenariat avec Voxline va permettre aux mélomanes de vivre une expérience unique tout en soutenant la communauté artistique. À travers cette initiative, Qobuz renforce son positionnement en tant que pionnier de la qualité sonore et à l'avant-garde de découvertes audiophiles" a déclaré Pierre Largeas, directeur Europe du sud et Amérique latine de Qobuz.