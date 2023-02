Purecharts Awards 2023 : 12 catégories récompensées

Du jeudi 12 janvier au vendredi 27 janvier, les Purecharts Awards ont proposé 12 catégories de prix aux votes des internautes français et internationaux, couvrant tous les styles musicaux et pour toutes les générations.

Plus de 300 000 votes ont été enregistrés sur la plateforme dédiée, et le palmarès est désormais connu. D'Angèle à Jenifer en passant par Slimane et Harry Styles, sans oublier Taylor Swift et le groupe k-pop Blackpink, qui repartent avec 2 trophées chacun, ce sont 10 artistes qui ont été primés lors de la cérémonie des Purecharts Awards...