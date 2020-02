Publicité radio : les chiffres clés

14,4 milliards d'euros : ce sont les recettes nettes totales du marché publicitaire de tous les médias, digital compris en 2018, soit +4,2% vs 2017.



815 millions d'euros : les annonceurs ont prévu d’investir cette somme en radio en 2019. C’est 1 million de plus que les prévisions 2018…



377 millions d'euros : c’est le montant des recettes des publicités radio, y compris le digital au premier semestre 2019. C’est en légère baisse de 0,4% vs 2018 pour le national, mais c’est positif pour le digital.



61 178 : c’est le nombre d’annonceurs en 2018 sur l’ensemble des médias, soit +1% vs 2017.



2 681 annonceurs ont acheté de la pub radio au premier semestre 2019, soit -2% par rapport à 2018.



2,4% : c’est la part de la radio dans le marché publicitaire en 2019. Dans les médias historiques, la palme est accordée à la télévision avec 12,3%, suivie de la presse avec 6,2%.



Plus de 1 pub radio sur 3 concerne la distribution et 1 sur 6 l’automobile. Ce secteur enregistre d’ailleurs la plus forte progression en nombre de publicités radio par rapport à 2018.



Top 3 des annonceurs radio sur le 1er trimestre 2019 : Intermarché, Leclerc et Lidl (en durée).