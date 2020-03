Publicité : le média radio en progression sur 2019

Une performance qui dénote avec la télévision qui enregistre une baisse de 0,7%, une première depuis 2013, et surtout de la presse qui poursuit sa chute avec -4,1%. Le cinéma bondit de 8,3%. La publicité extérieure est également en bonne forme, en hausse de 3,6%, porté par l'affichage digital qui explose avec +20,5%. Les investissements des annonceurs ont progressé de 1,5% à 33,8 milliards d'euros. Dans ce contexte, 65 994 annonceurs ont pris la parole sur l’ensemble des médias (traditionnels, digitaux, social mobile) en 2019, dont 69% (45 524) ont été attirés par les seuls médias digitaux (dont 43% sur Facebook). 3218 annonceurs ont annoncé en radio, pour un investissement de 835 millions d'euros, en hausse de 1,4 %. Le média détient 2,5 % de part de marché.



Au global, l’analyse des annonceurs souligne le net désengagement de Lidl en 2019, après deux années consécutives de fortes croissances qui lui ont valu le 1er rang des annonceurs de France. Ce repli a profité à E.Leclerc malgré une légère baisse de sa pression publicitaire annuelle. Les autres distributeurs leader que sont Carrefour et Intermarché ont augmenté leurs enveloppes budgétaires sur l’année. Les constructeurs automobiles observent des évolutions contrastées avec toutefois une année positive pour Renault et Citroën. Seul annonceur de la grande consommation dans le top, Procter & Gamble a réduit ses communications publicitaires en 2019.