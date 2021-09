Pub audio digitale : Targetspot et Digiseg s’associent

Passport IQ by Targetspot est la plateforme de gestion des données de Targetspot. L’intégration de Digiseg vient renforcer les capacités de ciblage, de segmentation, d'attribution et d'enrichissement des données de l'audio digital, tout en respectant les données privées des utilisateurs. Passport IQ (Identify and Quafily) permet de mieux identifier et qualifier une audience. Les marques peuvent ainsi atteindre leur public où qu'il soit, quel que soit l'appareil utilisé. Quant aux éditeurs, ils peuvent enrichir leurs données d'audience pour améliorer les opportunités de monétisation.

L'outil est le résultat d’un assemblage soigneux de données first party issues des plateformes de Targetspot et d'éditeurs premium, combinées à des données tierces provenant de nombreux partenaires fiables.La solution offre aux marques un large éventail de ciblages personnalisés (démographique, comportemental, contextuel) et des capacités d'attribution parfaitement conformes à un environnement en constante évolution (cookieless, GDPR/CCPA).