Le Prix du Roman des étudiants France Culture – Télérama, récompense chaque année un roman écrit en langue française. Les étudiants-jurés, sélectionnés dans toute la France, et notamment dans plusieurs universités en France peuvent lire 5 romans écrits en langue française, issus de la rentrée de septembre et présélectionnés par les rédactions de France Culture et Télérama, rencontrer 5 auteurs, partager en direct et sur les réseaux leurs avis pour affiner leur sens critique et donc, élire et fêter leur lauréat mi-janvier sur la Barge du CROUS de Paris.