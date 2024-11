Prix des auditeurs France Musique - Sacem de la musique de Film : appel aux votes !

Rédigé par Brulhatour le Lundi 18 Novembre 2024 à 06:05 | modifié le Lundi 18 Novembre 2024 à 06:05

Fortes du succès des éditions précédentes, qui ont couronné Anne-Sophie Versnaeyen en 2022 et Samy Thiébault en 2023, France Musique et la Sacem lancent le 3e Prix des auditeurs France Musique-Sacem de la musique de film. Ce prix récompense la meilleure bande originale de l'année et met en lumière le talent des compositeurs et compositrices de musique de film. Mélomanes et cinéphiles sont invités à participer en votant en ligne jusqu’au 1er décembre.