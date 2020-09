Près de 2 points d'audience cumulée pour France Musique

Le Festival France Musique (80 concerts, 170 musiciens et 150 000 auditeurs par jour) et le soutien aux musiciens, les séries inédites (Isaac Stern, Charlie Parker, Carrefour des Amériques (250 000 auditeurs par jour), Années 20 musiques folles, Retour de Plage etc.) et les grandes soirées de concerts et d’archives ont conquis les auditeurs de France Musique en juillet et août.

"Dans un contexte particulier, ces performances sont le fruit de choix éditoriaux ambitieux aussi bien sur l’antenne que sur le numérique" indique la station : 3.6 millions de vidéos vues par mois (+ 44% en un an) et 1.7 million de visites sur le site et les applis Radio France par mois (+ 21%).