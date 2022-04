Près de 15.8 millions d’auditeurs pour Radio France

France Musique réunit près de 1 million d’auditeurs quotidiens (987 000 auditeurs soit une hausse de 48 000 auditeurs en un an) pour 1.8 d'audience cumulée et 1.6 de part de marché. Sur le numérique, France Musique continue d’élargir son audience, avec un record en janvier à 3 millions d’écoutes en direct sur le numérique dont 970 000 écoutes pour les webradios thématiques (+ 9% en un an).

France Culture signe une audience historique avec 1 786 000 auditeurs quotidiens (+ 210 000 en un an), soit 3.2 % d’audience cumulée et 2.7% de part de marché. La matinale "Les Matins de France Culture" se place au plus haut avec 714 000 auditeurs quotidiens et une part de marché record s’élevant à 2.8%

C'est la deuxième radio la plus podcastée avec un niveau historique en mars à 43.1 millions d’écoutes à la demande (+ 33% en un an), 391 000 auditeurs replay chaque jour et la plus représentée dans le top 30 de Médiamétrie eStat avec 10 émissions.