Près de 15.4 millions d’auditeurs pour les stations de Radio France

France Bleu signe une progression sur l'antenne et le numérique : 6,3% d’audience cumulée soit 3 405 000 auditeurs par jour (+127 000 auditeurs en un an) et 5.9% de part d'audience (+0,2 pt en un an). Le réseau de Radio France gagne près de 130 000 auditeurs en un an et rassemble chaque jour 3.4 millions d’auditeurs avec une offre renouvelée à la rentrée. Sur le numérique, France Bleu enregistre des progressions avec 12 millions de visiteurs uniques par mois (+33% en un an) et 44.1 millions de visites en octobre sur le site et l’application (+64% en un an).

Rentrée record pour France Culture qui égale même son record toutes vagues confondues à 3,0% d’audience cumulée, pour une part d'audience jamais atteinte de 2.6%. Une audience toujours plus forte pour l'offre numérique de France Culture en octobre avec 32.2 millions d’écoutes à la demande, un record historique de 10.2 millions d’écoutes en direct (+40% en un an).