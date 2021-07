Près de 109 millions d’écoutes : les podcasts ont la cote

Près de 109 millions de podcasts écoutés et/ou téléchargés en juin dernier. Un chiffre en baisse de 10 millions par rapport au mois dernier. L'arrivée de la période estivale et des grandes vacances ne vont probablement pas aider l'audience digitale à soutenir son ascension : les deux mois d'été n'étant pas, traditionnellement, les meilleures périodes pour générer de l'audience sur le numérique.

Dans ce nouveau classement eStat Podcast de Médiamétrie, France Inter tient toujours la première place dont les podcasts, et dans ce cas ici les replays, sont les plus écoutés. L'émission Les Grosses Tête génère, à elle seule, plus de 10% du volume total de l'audience avec plus de 12 millions d'écoutes et/ou de téléchargements...