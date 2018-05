Première matinale commune France 3/France Bleu en Île-de-France

Selon Satellifax, les présidentes de France Télévisions et de Radio France, Delphine Ernotte Cunci et Sibyle Veil, ont acté, ce mercredi 16 mai, la mise en œuvre d’une première expérimentation d’une matinale commune à France 3 et France Bleu en Île-de-France. Elle est prévue pour démarrer au dernier trimestre de l’année, selon la même source.