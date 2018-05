France Bleu : le projet de matinales communes avec France 3 avance

"On sait que la télé de franceinfo: coûte plus de 4 millions par an à Radio France. Combien d’argent pour des matinales filmées à France Bleu ?". C'est une des grandes inquiétudes du SNJ Radio France exprimées hier lors du premier CCE de Sibyle Veil en tant que PDG de Radio France. Au-delà de cette interrogation, le SNJ Radio France a profité de ce rendez-vous pour tenter de clarifier ce dossier. "Les deux expérimentations auront lieu fin 2018 avec France 3" a souligné Eric Revel "pour les matinales, émissions politiques et émissions d’accueil". Vraisemblablement, France Bleu Paris sera la première des stations locales à tenter l'expérience avec, probablement, France Bleu Provence.