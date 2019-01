Première édition du World Radio Contest

Chacun des 6 gagnants (un gagnant par langue) recevra un pack de dotations et services pour une valeur totale équivalente de 3 200€ et composé de un Nagra Mezzo (enregistreur sur mémoire flash de 8GB, parfait pour de multiples applications telles que le reportage, les prises de son d'ambiances, musicales, conférences, etc.), un Pure Evoke H3/H4 (récepteur radio portatif fonctionnant en DAB+/ FM/ WiFi internet radio), un abonnement à Tieline - REPORT-IT Enterprise (avec 1 an d'abonnement offert à Report-IT, l'application qui transforme votre appareil compatible iOS en un codec audio IP ultraportable), un récepteur radio Roberts (récepteur radio portatif, fonctionnant en DAB+/ FM/ WiFi internet radio), un abonnement à Lilicast Pro ( postproduction en une seule interface, avec une touche d'intelligence artificielle), un micro Blu by DIGIGRAM (micro professionnel pour smartphones et tablettes,..) et un an de souscription à l'extension web : ".radio".