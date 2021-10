Première édition du Prix de l'essai France Culture-Arte

Le Prix de l’essai Et maintenant ? France Culture-Arte récompense un essai traitant d’un enjeu contemporain publié par un chercheur ou un penseur et appuyé sur une recherche. Paru dans l’année, il a vocation à s’adresser à tous les publics pour faire partager la connaissance au plus grand nombre. Le lauréat, connu le 29 novembre, sera mis en valeur sur les antennes de France Culture et Arte. Pour cette première édition, compte tenu des difficultés de déplacement liés à la pandémie, le jury a choisi de réserver le prix à un auteur français. Dès 2022, le festival Et maintenant ? et son Prix de l’essai revêtiront une dimension internationale.

Cette année, six essais ont été présélectionnés par le jury du 1er Prix de l’essai Et maintenant ? France Culture-Arte.