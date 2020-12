Premier anniversaire pour Radio-Canada OHdio

Selon les données de Comscore de septembre 2020, Radio-Canada a attiré 1 116 000 visiteurs uniques sur ses contenus audio (sur l’application Radio-Canada OHdio et les sites web et mobile d’ICI Première). En outre, depuis un an, Radio-Canada OHdio réussit définitivement à se positionner comme chef de file dans l’industrie de l’audionumérique. Pour le même mois de septembre 2020, Radio-Canada OHdio a attiré 184 397 auditeurs numériques, avec un achalandage qui atteint 2 038 451 visites. Ses auditeurs numériques sont très engagés puisqu’ils passent en moyenne tout près de 5 heures par semaine à écouter des contenus audio.Ce premier anniversaire est également synonyme d’une toute première coproduction avec France Culture ( La French Connection : Marseille, Montréal, New York avec Stéphane Berthomet) et l’arrivée de plusieurs nouveautés...