Préavis de grève à France Bleu pour le 29 mai

"La direction assure que nous garderons la main sur l’éditorial, face à France 3. Mais comment la croire, alors que France Info la radio s’est pliée à l'immense majorité des exigences de France Télévisions ? Comment la croire quand, lors des "expériences" avec France 3, il a fallu modifier notre offre. Nous doutons que les cadres de France 3 restent spectateurs très longtemps, sans pouvoir influer sur les choix de sujets ou d'invité, sur tel ou tel angle. Nous doutons également que nous gardions totalement la main sur notre site internet" s'inquiète le SNJ Le syndicat demande "un ajournement du projet d’extension des matinales filmées, tant que la négociation avec les syndicats et le travail de concertation et d’écoute réels et francs avec des équipes ne sont pas menés" et appelle donc les journalistes de France Bleu à cesser le travail, mercredi 29 mai (lire également ICI ).