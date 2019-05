Les 44 matinales de France Bleu diffusées sur France 3

Ces derniers mois, les réseaux France Bleu et France 3 ont multiplié les initiatives et les projets communs afin de proposer au public une offre de proximité plus forte et plus riche. Dans ce cadre, Radio France et France Télévisions expérimentent depuis janvier 2019 la diffusion des matinales (entre 7h et 8h40) de France Bleu Azur et France Bleu Occitanie sur les antennes régionales de France 3 Côte d’Azur et France 3 Midi Pyrénées, pour renforcer l’offre de programmes régionaux de France 3 et pour offrir une diffusion complémentaire à ces programmes phares de la radio publique. "Le bilan de cette expérimentation est très satisfaisant pour tous les publics comme pour les deux partenaires : ce programme matinal de proximité a su aller à la rencontre d’un nouveau public sur France 3 et proposer aux auditeurs de France Bleu une expérience enrichie" souligne Radio France.