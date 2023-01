Pourquoi certains Français arrêtent-ils de s’informer ?

La journaliste Célia Laborie a rencontré, pour Le Monde, ce qu'elle appelle les "épuisés de l’actu". Dans cet épisode du podcast "L’Heure du Monde", elle recueille des témoignages et analyse le phénomène de la fatigue informationnelle. rappelons que cette enquête de la Fondation Jean-Jaurès (lire ICI ) a démontré qu’une écrasante majorité de Français (85%) a l’impression de voir tout le temps les mêmes informations dans la journée, soit un manque de diversité des sujets traités. De plus, 59% estiment qu’il y a tout simplement trop d’informations dans les médias.Plus inquiétant, plus de la moitié des Français ont l’impression de n’avoir rien lu, entendu, d’utile ou d’intéressant au cours de la journée (53%) et ont du mal à distinguer ce qui est vraiment important dans le flot d’informations (51%).