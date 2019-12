Pour un "Noël apaisé" sur RCF

La thématique de la paix sera notamment présente dans une série de 4 émissions "Halte Spirituelle", dans une suite d’émissions sur la communication non violente dans "La Vie est un Art" et dans "Des AVENTures de Noël" sous forme de calendrier de l’Avent (diffusées à 8h25 et 15h25 tous les jours du 1er au 24 décembre.) Temps forts de cette période de fête, "Les Podcasts RCF" avec au menu des "Podcasts de l’Avent" : du 1er au 24 décembre 2019, pendant l'Avent, RCF propose de recevoir, gratuitement et quotidiennement par mail, le podcast "AVENTures de Noël" pour découvrir chaque jour une histoire, un souvenir, une expérience... de Noël.