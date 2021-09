Pour ses 100 ans, la BBC ouvre des archives

Tous les étudiants et professeurs pourront accéder aux riches archives numérisées. En outre, les stars et le personnel de la BBC rencontreront 250 000 élèves dans des écoles du Royaume-Uni en 2022 dans le cadre d'un projet intitulé "Share Your Story". Ces deux projets répondent au deuxième objectif de la Charte royale de la BBC, qui veut soutenir l'apprentissage des enfants et des adolescents à travers le Royaume-Uni.

Pour le directeur général de la BBC, Tim Davie : "La BBC a joué un rôle vital dans l'éducation tout au long du siècle dernier - des émissions de Children's Hour en 1922, à l'introduction du micro-ordinateur dans les écoles dans les années 80, au soutien de toute une nation d'apprenants à domicile pendant la pandémie".