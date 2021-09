Pour Spotify, l'audio a un impact positif sur le bien-être

L’audio est devenu "la" source d’information et de divertissement pour ces générations. Pour les millennials et la Gen Z, les podcasteurs représentent une catégorie de créateurs qui leur semblent authentiques, accessibles et dignes de confiance : 18% des Gen Z français s’identifient comme des "cord nevers", qui n’ont jamais regardé la TV via le câble. La création s'est aussi démocratisée, et les créateurs millennials et Gen Z relaient davantage les opinions et les idées historiquement sous-représentées par les médias grand public. Une vague de nouveaux créateurs audio a été propulsée sur le devant de la scène culturelle par la mobilisation d’outils et de plateformes numériques abordables : Anchor, le logiciel d’enregistrement et de distribution de podcasts de Spotify, a aidé les créateurs à publier plus d’un million de nouveaux podcasts en 2020, et le nombre d’émissions sous licence Anchor a augmenté de 210% entre mars 2020 et mars 2021 : 43% des millenials et 44% des Gen Z français ont déclaré avoir cherché plus de contenu auprès de créateurs et podcasts plus diversifiés.