Portes ouvertes à RCF Nord de France

La radio associative régionale RCF Nord de France ouvrira ses portes au public le samedi 24 novembre de 10 h à 17h. Devenue traditionnelle, cette journée portes ouvertes annuelle s’adresse à tous ceux qui sont curieux de découvrir le fonctionnement d’une radio, ceux qui sont intéressés par le journalisme et l’univers des médias ainsi que ceux qui souhaitent mieux connaître le réseau RCF, Radio Chrétienne Francophone, 1er réseau de radios indépendantes en France avec 64 radios et 270 fréquences.

Au programme de cette journée : une visite et présentation des locaux, des ateliers "journaliste radio" (enregistrer son premier flash radio ou sa météo), des ateliers pour les enfants ainsi qu'une tombola pour tenter de remporter un poste de radio numérique (DAB+).