Portes ouvertes à INA Sup

Ina SUP propose un éventail de cursus variés, s’inscrivant dans les pas des pionniers de l’audiovisuel, du cinéma au mobile en passant par la télévision et le web. Avec 15 formations, du BTS au Master, Ina SUP se revendique comme "l’école de référence de l’audiovisuel et des médias numériques". À temps plein ou en alternance, les étudiants bénéficient ainsi des meilleures conditions matérielles d’apprentissage. Parce qu’ils sont passionnés et qu’ils ont à cœur de transmettre leur savoir, les enseignants dispensent des contenus au plus près des réalités des métiers. Cette proximité avec les professionnels permet également de tisser des liens avec le monde du travail et de suivre les évolutions de l'activité et du marché.Inscriptions : ICI