Podcasts sur Spotify : vers un abonnement payant ?

Un exemple significatif avec l'un des plus gros acteurs du podcast, Spotify, qui lancerait un système de plusieurs accès payants. Alors, prêt à mettre le prix pour écouter vos podcasts préférés, et si oui, lequel ? D'après le sondage Spotify envoyé à certains utilisateurs, et relayé sur Twitter sur le compte de Andrew Wallenstein (Chief Media Analyst & President du média Variety), 4 offres payantes seraient proposées, allant de 3 à 8 dollars par mois. L'offre la moins onéreuse donnerait accès aux interviews et épisodes exclusifs, avec présence de publicités ; La formule à 8 dollars par mois permettrait d’avoir "un contenu original de haute qualité", selon Spotify, avec un accès en avant-première pour certaines productions. Le tout, sans interruptions publicitaires.