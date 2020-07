Podcasts : la croissance se poursuit aux États-Unis

Parmi les points saillants de ce rapport, on retiendra que les marques "Direct To Consumer" (22%) et les services financiers (16%) constituent les meilleurs annonceurs de podcasts (santé et bien-être et "Home & Appliance" sont les plus grandes sous-catégories DTC). Par ailleurs, l'information est le premier genre de contenus pour les annonceurs de podcasts américains, avec 22% des revenus, suivi par la comédie (17%), la société et la culture (13%). La publicité sur les podcasts est considérée plus résistante que celle sur les autres médias notamment durant la crise sanitaire pour plusieurs raisons. D'abord, le format agile et flexible du canal permet un changement rapide du message publicitaire. Ensuite, parce que le genre "News", déjà plébiscité par les annonceurs de podcasts, connaît une plus grande adoption par les consommateurs en 2020.