Podcasts : SiriusXM s'offre Stitcher pour 325 millions de dollars

Lancée en 2008 et acquise en 2016 par le groupe de médias E. W. Scripps, Stitcher maîtrise l'ensemble de la chaîne : l'entreprise crée des podcasts originaux, exploite plusieurs réseaux de contenus qui ciblent chacun un genre et un public spécifiques, et fournit aussi des services d'agence de publicité (Midroll Media,) pour les émissions phares. Stitcher possède et exploite également une plateforme d'écoute d'applications mobiles où les producteurs peuvent diffuser les derniers podcasts sur demande et gratuitement.

Les utilisateurs peuvent payer un abonnement Premium mensuel ou annuel, ce qui leur donne accès à du contenu premium, y compris à des épisodes de podcasts exclusifs, sans publicité et bonus...