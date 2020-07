Podcasts : Radio VINCI lance "Radio VINCI Autoroutes Collections"

"Radio VINCI Autoroutes Collections" se présente sous la forme de collections pour les enfants, des histoires à écouter sur la route, des exercices de relaxation, de jeux à faire en famille ou des chansons à entonner tous ensemble. Ces podcasts natifs permettent aussi de partir à la découverte de notre patrimoine, dans les pas de grands artistes, écrivains ou chanteurs. Ou, enfin, suivre les aventures d’une petite fille espiègle qui emmènera les auditeurs dans une balade historique et chimérique. De quoi occuper tout le monde durant le trajet et au-delà. Quatre déclinaisons sont proposées : "Quand est-ce qu'on arrive ?", Dans mon siège auto", "La bonne voi(e)x et "Chemins de traverse". De quoi donc occuper tout le monde durant le trajet et au-delà.