"Podcasthon" : l'élan de solidarité des podcasteurs

Pour la première fois, plus de 300 podcasts diffuseront, de façon coordonnée la même semaine, à leurs communautés respectives, un épisode spécial donnant la parole à une association ou la grande cause de leurs choix. Parmi eux figurent des podcasts à forte audience et notoriété et d’autres couvrant des thématiques plus pointues. Leur point commun ? La même passion du podcast et l’envie d’agir.

"La force d’un épisode Podcast, c’est la qualité d’écoute de son auditeur et sa durée. Tendre le micro à tant d’associations, avec cette qualité d’écoute rare, sera une source d’inspiration précieuse… et une occasion de promesse de dons" précisent Jérémie Mani et Yves Delnatte, co-fondateurs d’Altruwe et du Podcasthon.