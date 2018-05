Podcast : un format à la mode

Que nous dit cette nouvelle étude ? Que plus d'un tiers des répondants écoutent des podcasts. Un quart d'entre eux les écoutent régulièrement. Ce sont surtout les jeunes qui en consomment : ils sont 1.3 fois plus nombreux à en écouter. Autre enseignement : c'est la radio et les interviews qui semble être les plus appréciés. Les contenus originaux n'attirant que 27% des répondants. Huit répondants sur dix préfèrent écouter des podcasts en streaming plutôt qu'en les téléchargeant. Sans surprise, iTunes Podcats demeure le premier canal d'audience. Suivent les applications mobiles, les sites et les téléchargements. Enfin, 47% des répondants préfèrent entendre un publicité au début du podcast et seulement 20% des répondants trouvent les publicités intrusives.