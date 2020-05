Podcast : le réseau "Choses à savoir" veut aller au fond des choses

Cette fois-ci, il ne s'agit pas de répondre à une interrogation, mais de se saisir d'un sujet de culture générale pour donner en 5 à 10 minutes toutes les informations essentielles à connaître. "L'idée m'est venue du fait que certains sujets semblent si vastes et complexes qu'ils peuvent être intimidants pour qui désire s'y plonger. On ne sait pas par où les prendre, et on ne sait pas vraiment ce qui est essentiel à savoir. Donc, ce que nous faisons avec ce nouveau podcast consiste à synthétiser tout ce qui est fondamental sur un sujet donné, et à laisser de coté le reste. De sorte qu'après avoir écouté un des épisodes de "La Base", les auditeurs savent tout ce qu'ils doivent au minimum savoir sur le sujet traité" a expliqué Louis-Guillaume Kan-Lacas à La Lettre Pro de la Radio. "Le but est d'élargir facilement ses connaissances dans un tas de domaines, sans perdre de temps et sans s'attarder sur des détails inutiles".



Quatre épisodes sont déjà disponibles. Ils traitent de la Révolution française, d'Homo sapiens, de la physique quantique et des élections présidentielles américaines... Un épisode sur Apple et un autre sur la mythologie grecque seront publiés la semaine prochaine...