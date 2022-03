Podcast Story et Voici annoncent le lancement d'un podcast

"Je suis fier et heureux de signer notre premier partenariat média avec Voici. Cela va permettre de donner davantage de visibilité à nos stories et de mettre en valeurs nos productions, nos talents, auteurs, comédiens et voix... Aujourd’hui, ce qui fait la valeur d’un média c’est la valeur de ses contenus. Je suis ravi de mettre à disposition de Voici et de démocratiser encore plus nos podcasts" a indiqué Sébastien Cauet.

Pour Myriam Ferrus, rédactrice en chef adjointe digital de Voici : "Voici est très heureux de ce partenariat avec Podcast Story et se réjouit de pouvoir proposer un podcast people à ses lecteurs. Un format plus long qui permet d'offrir des contenus d'actu plus encore plus fouillées et qui s'inscrit dans la stratégie de diversification Voici et de Prisma Media".