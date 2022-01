Podcast Show : Acast s’associe à Ground Control

Lancées en septembre dernier, ces soirées offrent l’opportunité aux podcasteurs d’aller à la rencontre de leur auditorat par le biais d’avant-première, de lives, de talks, débats et masterclass… permettant ainsi au public de vivre une nouvelle expérience autour du podcast. "En tant qu’acteur majeur du podcast natif en France, nous souhaitons donner une nouvelle dimension au podcast et aller encore plus loin dans notre démarche d’accompagnement de nos podcasteurs. Grâce à ces soirées avec le Ground Control, nous leur donnons la parole sur différents thèmes, de créer des épisodes en live qui événementialisent leur ligne éditoriale ainsi que la possibilité d’aller à la rencontre de leur communauté pour les fidéliser et aussi de rencontrer de nouvelles audiences" explique Cédric Begoc, directeur des contenus chez Acast France.