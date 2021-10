Podcast : Radio Nova lance "Crasse, les contes du Grime"

Le "Grime". Voilà un genre musical né dans les radios pirates, longtemps étouffé par les autorités. Le "Grime" est découvert sur le tard, aussi parce que c’est un genre qui n’a jamais vraiment trouvé son public ici, mis à part chez une petite communauté underground. C’est justement eux que Morane et Malo sont allés voir pour qu’ils expliquent ce qu'est vraiment que le "Grime". Dans ce podcast original, vous entendrez Robin, alias Skwig, DJ et membre du groupe Vernacular Orchestra, Teki Latex, DJ, ancien membre du groupe français TTC, Luis Gratas et Rafel Bertrand Jaume, respectivement programmateur musical et chargé du contenu chez Rinse France, Azzedine Fall, journaliste et directeur artistique et Bastien Goursaud, enseignant et chercheur à l’université Paris 8.