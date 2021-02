Podcast : "Encore une histoire" rejoint la régie Nouvelles Écoutes

Les histoires, écrites par les journalistes Benjamin Muller et Céline Kallmann ou issues de la littérature jeunesse, s’adressent à tous les enfants de 3 à 10 ans et transmettent des valeurs qui font écho à celles portées par les programmes de Nouvelles Écoutes, de la sensibilisation à l’écologie à l’importance de construire une société plus inclusive. Toutes les voix des personnages sont jouées par Céline Kallmann et enrichies d’un design sonore immersif par Alexandre Ferreira, réalisateur radio et podcast (RTL, INA, Code Source) . Parents de trois enfants, Benjamin et Céline ont enregistré leurs premiers épisodes pour proposer à leurs enfants une alternative aux écrans . Devant le succès inattendu du podcast, ils souhaitent aujourd’hui le faire partager au plus grand nombre.